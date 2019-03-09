«Мы хотим пустить друг другу крови». Вячеслав Дацик намерен проломить башку Александру Емельяненко

Русский боец Вячеслав Дацик рассказал о конфликте с тяжеловесом Александром Емельяненко и намерении организовать очный бой.

«Наш конфликт – это наша личная разборка. Мы друг про друга много чего знаем. Но я не вижу смысла посвящать прессу в детали. Мы хотим пустить друг другу крови. Чтобы обоим нам за эту разборку не сидеть, мы решим это в рамках спортивного соревнования. Наш конфликт затянулся на 10 лет, вся страна уже ждет, когда мы подеремся, кто кому разнесет башню.

Как минимум, проломлю ему башку. Я поставил организаторам условия, что бой будет по бирманским правилам. А это именно бичевки на руки, клей, песок или морская галька. Стекла как в фильме «Кикбоксер» не будет. Бой также будет проходить без судей, в круге», – цитирует 39-летнего Дацика «Советский спорт».

Дацик освободился из-под тюремного заключения в февраля 2019 года.

Емельяненко недавно стал инициатором ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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