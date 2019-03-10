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Яна Куницкая пожертвовала сломанным носом ради второй победы в UFC

Куницкая пожертвовала сломанным носом ради второй победы в UFC
Eurosport

34 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Российский боец не оставила шансов Марион Рено.

Представительница России Яна Куницкая победила американку Марион Рено в рамках турнира UFC Fight Night 146.

За 15 минут боя Куницкая нанесла Рено 113 ударов, пропустила 64 раза и выиграла единогласным решением судей – 29:28, 29:28, 29:28. По ходу третьего раунда соперница нанесла Яне мощный удар и сломала ей нос.

  • Яне потребуется операция на носу.
  • Для Куницкой этот бой стал третьим в UFC. Всего на ее счету 16 поединков в смешанных единоборствах (+12, -4).
  • Рено потерпела четвертое поражение в карьере при девяти победах.

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