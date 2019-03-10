Other Agency
Яна Куницкая пожертвовала сломанным носом ради второй победы в UFC
Российский боец не оставила шансов Марион Рено.
Представительница России Яна Куницкая победила американку Марион Рено в рамках турнира UFC Fight Night 146.
За 15 минут боя Куницкая нанесла Рено 113 ударов, пропустила 64 раза и выиграла единогласным решением судей – 29:28, 29:28, 29:28. По ходу третьего раунда соперница нанесла Яне мощный удар и сломала ей нос.
- Яне потребуется операция на носу.
- Для Куницкой этот бой стал третьим в UFC. Всего на ее счету 16 поединков в смешанных единоборствах (+12, -4).
- Рено потерпела четвертое поражение в карьере при девяти победах.
Конор выполнил общественные работы в церквях по решению суда о нападении на автобус Хабиба
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте