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Александр Емельяненко – критикам: «Вы мне на *** не нужны»
Ответ, достойный настоящего христианина.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил критикам, которые набросились на него после вождения автомобиля в нетрезвом виде.
«Те, кто меня не любит – успокойтесь, вы мне тоже на *** [фиг] не нужны», – говорится в сообщении, опубликованном Емельяненко в Instagram.
- Емельяненко был задержан за вождение авто в нетрезвом виде 1 марта.
- Из-за скандала с арестом Александр не выступит на шестом турнире Russian Cagefighting Championship. Его заменит Александр Шлеменко.
«Давайте, если вам не трудно, я не буду делать это на видео». Емельяненко застеснялся при допросе
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