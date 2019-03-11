Александр Емельяненко – критикам: «Вы мне на *** не нужны»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил критикам, которые набросились на него после вождения автомобиля в нетрезвом виде.

«Те, кто меня не любит – успокойтесь, вы мне тоже на *** [фиг] не нужны», – говорится в сообщении, опубликованном Емельяненко в Instagram.

Емельяненко был задержан за вождение авто в нетрезвом виде 1 марта.

Из-за скандала с арестом Александр не выступит на шестом турнире Russian Cagefighting Championship. Его заменит Александр Шлеменко.

«Давайте, если вам не трудно, я не буду делать это на видео». Емельяненко застеснялся при допросе

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