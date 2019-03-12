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Спарринг-партнер Конора: «После боя Хабиб бросил в меня капу и меня забрызгало слюнями»
Не очень приятная ситуация.
Спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэнис раскрыл подробности стычки между его командой и командой Хабиба Нурмагомедова во время UFC 229.
В разговоре с журналистом Ариэлем Хельвани Дэнис отметил, что после боя Хабиб швырнул в него свою капу и его всего забрызгало слюнями. Также Диллон заявил, что один из менеджеров Нурмагомедова толкнул его сзади.
- Нурмагомедов выиграл у Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде, после чего покинул пределы октагона и устроил потасовку с членами команды ирландца.
- Следующие соперники Хабиба и Конора в UFC пока неизвестны.
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