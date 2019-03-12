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Полиция Майами арестовала Макгрегора за ссору с фанатом. Конор разбил его телефон из-за фото в клубе

Полиция Майами арестовала Макгрегора за ссору с фанатом. Конор разбил его телефон из-за фото в клубе
Eurosport

1 час назад

Развлекается как может.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор арестован в Майами во время празднования юбилея мамы за агресссивное поведение в отношении фаната.

Конор разбил телефон мужчины из-за того, что тот сфотографировал его в 5 утра. Стычка произошла около ночного клуба. Макгрегор выхватил телефон и потоптался на нем. Теперь 30-летний спортсмен обвиняется в грабеже и хулиганстве, сообщает Mirror.

  • В последнем на данный момент бою Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову.
  • Теперь Конор не хочет драться с Дональдом Серроне, а ждет реванша с дагестанцем. Правда, у того дисквалификация до июля.
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