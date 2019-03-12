Олег Тактаров: «Что Конор, что Мамаев с Кокориным – жертвы провокаций»

Бывший боец ММА Олег Тактаров поддержал Конора Макгрегора, которого арестовали в Майами из-за агрессивного поведения по отношению к фанату. Тактаров написал в инстаграме к посту ирландца комментарий «My Hero», а позже более развернуто изложил позицию.

«Когда коллега в беде, обязанность мужчины встать на его сторону и протянуть руку. А курицы и поросята пусть издают любые звуки.

Это нормально. Я Федора поддержал, когда все ждали, что дальше. А здесь... Что Конор, что Мамаев с Кокориным – жертвы провокаций. Мы должны быть на их стороне, когда тяжело и весь мир против.

Фаны должны проявлять хоть немного уважения. Фотографировать без разрешения даже в зоопарке не всегда разрешают. У человека есть право на личную жизнь. Человек – не обезьяна. Полностью на стороне Конора», – цитирует Тактарова Sports.ru.

Конор разбил телефон фаната, который сфотографировал его возле ночного клуба.

Кокорин и Мамаев сидят уже пять месяцев в СИЗО после избиения чиновника Минпромторга в кофейне и нападения на водителя тележурналистки.

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