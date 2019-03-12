Нэйт Диас высмеял фото Хабиба Нурмагомедова с пятью мужчинами в ванной
Американец увидел снимок, который все давно видели, и решил его опубликовать.
Боец UFC Нэйт Диас высмеял фотографию Хабиба Нурмагомедова, на которой дагестанский спортсмен сидит в ванной с пятью мужчинами.
«Самбо?» – подписал фото Диас.
- Диас и Нурмагомедов давно враждуют между собой. В 2015 году братья Диасы устроили потасовку с Хабибом и его друзьями в зрительном зале на турнире WSOF в Лас-Вегасе.
- В октябре 2018 года Хабиб удушающим приемом в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора. Поединок проходил в рамках ивента UFC 229.
Полиция Майами арестовала Макгрегора за ссору с фанатом. Конор разбил его телефон из-за фото в клубе
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