Twitter

Нэйт Диас высмеял фото Хабиба Нурмагомедова с пятью мужчинами в ванной

Диас высмеял фото Хабиба с пятью мужчинами в ванной
Eurosport

1 час назад

Американец увидел снимок, который все давно видели, и решил его опубликовать.

Боец UFC Нэйт Диас высмеял фотографию Хабиба Нурмагомедова, на которой дагестанский спортсмен сидит в ванной с пятью мужчинами.

«Самбо?» – подписал фото Диас.

  • Диас и Нурмагомедов давно враждуют между собой. В 2015 году братья Диасы устроили потасовку с Хабибом и его друзьями в зрительном зале на турнире WSOF в Лас-Вегасе.
  • В октябре 2018 года Хабиб удушающим приемом в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора. Поединок проходил в рамках ивента UFC 229.

Полиция Майами арестовала Макгрегора за ссору с фанатом. Конор разбил его телефон из-за фото в клубе

Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на нас в фейсбуке и читай новости про MMA

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте