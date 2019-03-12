Александр Шлеменко: «Конор начал дружить с алкоголем. Он закончит либо в тюрьме, либо на улице»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко раскритиковал бывшего чемпиона UFC в легком и полулегком весе – Конора Макгрегора.

«Если бы он жил в России, он давно бы за свое поведение уже ответил. Естественно, я, как русский человек, могу сказать, что поведение его недостойно. А причина этого недостойного поведения – либо это употребление алкоголя, либо наркотиков.

Судя по последнему бою и пресс-конференции, Конор был пьян и распивал свой виски, человек начал дружить с алкоголем и довольно плотно. Это как снежный ком, он накапливается. Скорее всего, если человек дальше будет продолжать, закончит очень плохо: либо в тюрьме, либо на улице», – приводит слова Шлеменко телеканал «360».

На днях Макгрегор был арестован в Майами за то, что разбил телефон фаната, который пытался его сфотографировать.

30-летнего бойца обвинили в грабеже и хулиганстве.

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