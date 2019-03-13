Конора Макгрегора ждет суд 10 апреля. А пока посмотри, с каким важным видом он выходил из тюрьмы

Судебное слушание по делу ирландского бойца MMA Конора Макгрегора назначено на 10 апреля.

Об этом сообщает MMA Fighting. 11 марта в понедельник Макгрегор был задержан в Майами – спортсмен разбил телефон фаната, который пытался его сфотографировать. В итоге Конор попал в тюрьму и вышел под залог в 12,5 тысячи долларов.

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В октябре 2018 года Конор на турнире UFC 229 уступил дагестанскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.

Перед боем с Хабибом Конор предстал перед судом за нападение на автобус с бойцами UFC.

Следующий соперник Макгрегора в UFC пока неизвестен.

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