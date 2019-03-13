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Конора Макгрегора ждет суд 10 апреля. А пока посмотри, с каким важным видом он выходил из тюрьмы
Спортсмену придется ответить за вспышку агрессии.
Судебное слушание по делу ирландского бойца MMA Конора Макгрегора назначено на 10 апреля.
Об этом сообщает MMA Fighting. 11 марта в понедельник Макгрегор был задержан в Майами – спортсмен разбил телефон фаната, который пытался его сфотографировать. В итоге Конор попал в тюрьму и вышел под залог в 12,5 тысячи долларов.
- В октябре 2018 года Конор на турнире UFC 229 уступил дагестанскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.
- Перед боем с Хабибом Конор предстал перед судом за нападение на автобус с бойцами UFC.
- Следующий соперник Макгрегора в UFC пока неизвестен.
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