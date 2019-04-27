Дастин Порье

После победы Порье над Холлоуэем Дэйна Уайт не придумывал интригу и подтвердил очевидное: Дастин – следующий соперник Хабиба, бой пройдет в сентябре. Пока Макгрегор зарабатывал на медиа, а Фергюсон разбирался с психологическими проблемами, один из самых скромных легковесов UFC согласился на временный титул и получил желанную схватку.

Карьера Порье резко перезапустилась: в феврале опытный 30-летний боец даже просил Уайта о расторжении контракта, потому что промоушн не предлагал ни интересных ивентов, ни хороших денег: «Я действительно хочу, чтобы меня освободили. Они хотят, чтобы я дрался с Яквинтой? Хорошо, тогда пусть повысят гонорар. Но пока мне даже не предлагали этот бой. Где я хочу драться дальше? Где угодно. Хоть в Bellator, хоть в One, хоть в Rizin».

Разочарование Дастина понятно: несмотря на трудолюбие и авторитет, он превратился в аутсайдера дивизиона, потому что не привлек внимание медиа наравне с Конором, Тони и Хабибом. Порье бил мощных Гэтжи, Петтиса и Миллера, а в июле 2018-го нокаутировал Альвареса. С тех пор Порье (вплоть до боя с Холлоуэем) не выходил в октагон, хотя ничем не злил UFC и девять раз получил приз за лучший бой вечера.

Он мечтал о титульном бое с дебюта в промоушне в 2011-м и был на подъеме, но редкие поражения максимально отбрасывали Дастина назад в очереди на главные схватки. В 2014-м его вырубил Макгрегор, а в 2016-м после четырех побед подряд он продержался против Майкла Джонсона всего минуту. Еще одна неудача случилась в бою против Эдди Альвареса на UFC 211, когда соперник добивал лежащего Дастина коленями по голове, и судья признал бой недействительным.

Когда Порье набирал лучшую форму и приближался к претендентам на пояс, мешали травмы. В прошлом ноябре Порье отказался от боя с Ником Диасом из-за повреждения бедра. К зиме казалось, что о нем забыли. Пока отношения Хабиба и Уайта все сильнее запутывались, UFC предложил бой за временный титул Фергюсону и Холлоуэю. Лишь нервный срыв Тони освободил для Дастина место на UFC 236.

Порье остался в UFC в самый нужный момент: когда он уже разочаровался в шансах на титул, Уайт наградил его боем против Холлоуэя. Победа над Максом стала пропуском к Хабибу и логичной кульминацией карьеры Бриллианта. «Некоторые проходят такой путь, как Конор, а некоторые другой, как Дастин Порье. – сказал Уайт. – Кто-то идет к вершине быстрее, кто-то дольше. Порье не свернул, усердно тренировался и сделал все, что было нужно. Если он не получит травму, то получит следующий титульный бой».

Дастин ПорьеGetty Images

Главной мотивацией Порье в самые трудные моменты стала жена Джоли, которая не пропускала ни одного его боя и после самых тяжелых поражений убеждала, что однажды он поднимет над головой пояс. Когда Дастин рассказывал о поддержке любимой, он давился и почти плакал: «Она верила в меня, даже когда я сам в себя не верил. Она многому меня научила. Я не кричу об этом на каждом углу, но она всегда была рядом».

Их отношения начались в средней школе, когда обоим исполнилось 14 лет, а позже они вместе переехали из Луизианы во Флориду. Джоли сделала Порье лучше. В отличие от большинства бойцов UFC Дастин не стремится к имиджу плохого парня или вниманию любой ценой. Вместе с женой он занимается благотворительностью и даже основал фонд «Хороший бой». Свою амуницию с боев Порье продает на аукционах, выручка с которых идет на помощь людям с ограниченными возможностями.

В 2017-м пару Порье потрясла история семилетнего Аарона Хилла, страдавшего от редкого генетического расстройства мозга. Мальчик из их родного Лафайетта мечтал о площадке для игр, но проект не получил финансирование до его смерти. Уже после трагедии Дастин и Джоли запустили акцию в память об Аароне – с каждого боя Порье в специальный фонд поступают отчисления, идущие на строительство площадки. Бой с Хабибом стал идеальной мотивацией для Бриллианта не только из-за амбиций: он обеспечит организацию решающей выплатой, и площадку для детей с заболеваниями, как у Хилла, наконец достроят.

Порье – полная противоположность последнего соперника Нурмагомедова. Конор вывел трешток на запредельно грязный уровень, атаковал автобус с другими бойцами и Хабибом, рекламировал бренд виски и соревновался с моделями в оттенках пиджаков. За раскруткой бой потерял для ирландца первостепенное значение, и даже поражение не стало для него провалом: теперь Макгрегора зарабатывает на разговорах о реванше и снова задевает дагестанца через медиа.

В отличие от харизматичного и болтливого Конора Дастин – олицетворение скромности. Он не принижает свои шансы и тоже участвует в перепалках, но делает это лаконично и не ради пиара. На заход Хабиба, что он искалечит Порье, Бриллиант ответил сурово и немногословно: «Эти слова ничего не значат. Это его работа, и я ожидаю, что он захочет сделать мне больно. В этом и состоит смысл боев, мы деремся, а не играем в теннис».

За долгие месяцы разборок с ирландцем Хабиб тоже прокачался в антураже, но бой против Конора получился не таким трудным, как ждали фанаты. Макгрегор не стал для непобедимого Орла сложнейшим соперником, несмотря на обещания и выпады. В отличие от него Порье сосредоточен на том, чтобы воспользоваться уникальной возможностью по полной. Он завершил ответ на панч Хабиба максимально брутально: «Сценарий всей моей чертовой жизни – доказывать людям, что они ошибаются. Любой, в ком течет кровь, может проиграть».

Конечно, против Нурмагомедова Порье выйдет андердогом, но его совсем не беспокоит роль второго плана. Он мирился с таким положением всю карьеру и побеждал сильных бойцов, от которых ждали большего. Сейчас статус аутсайдера даже даст ему преимущество: Порье объяснил, что еще пару лет назад был ментально не готов к схватке за титул, но теперь набрался опыта и чувствует ответственность за семью и других людей. Это придало ему сил. На контрасте с Макгрегором в этот раз против Хабиба выйдет мощный соперник и достойный человек, для которого схватка в октагоне и счастье близких важнее представлений и шоу.

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