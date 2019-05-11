Getty Images
ESPN: Фергюсон побьется с Серроне в Чикаго 8 июня
Классный бой в андеркарте поединка Сехудо – Мораес.
Американский боец Тони Фергюсон встретится на UFC 238 в Чикаго с Дональдом Ковбоем Серроне.
Бой пройдет 8 июня, официально о поединке объявят в ближайшее время, сообщает корреспондент ESPN Бретт Окамото.
- Послежний бой Фергюсон провел в октябре 2018 года – победа над Энтони Петтисом.
- Весной 2019 года стало известно о проблемах Тони с психикой.
- Серроне в 2018-м вернулся из полусреднего в легкий вес и выиграл у Александра Эрнандеса и Эла Яквинты.
Боец UFC обожает танцевать со смертью. С ним подерется Конор перед реваншем с Хабибом Нурмагомедовым
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте