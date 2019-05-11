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ESPN: Фергюсон побьется с Серроне в Чикаго 8 июня

ESPN: Фергюсон побьется с Серроне в Чикаго 8 июня
Eurosport

20 ч. назад

Классный бой в андеркарте поединка Сехудо – Мораес.

Американский боец Тони Фергюсон встретится на UFC 238 в Чикаго с Дональдом Ковбоем Серроне.

Бой пройдет 8 июня, официально о поединке объявят в ближайшее время, сообщает корреспондент ESPN Бретт Окамото.

  • Послежний бой Фергюсон провел в октябре 2018 года – победа над Энтони Петтисом.
  • Весной 2019 года стало известно о проблемах Тони с психикой.
  • Серроне в 2018-м вернулся из полусреднего в легкий вес и выиграл у Александра Эрнандеса и Эла Яквинты.

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