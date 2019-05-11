Лобов: «Малиньяджи станет членом клуба «Сломанная челюсть»
Оригинальный панч.
Артем Лобов, выступающий в кулачном промоушне, прокомментировал предстоящий бой против Пола Малиньяджи.
«Впереди еще более значительные бои. Еще более значительные чеки. Присоединяйтесь к нашему клубу. Поли же станет членом клуба «Сломанная челюсть», – написал Лобов в инстаграме.
- Поединок Артема Лобова и Пола Малиньяджи пройдет 22 июня в Тампе на турнире BKFC 6.
- В первом бою промоушна русско-ирландский боец победил Джейсона Найта.
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