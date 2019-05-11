Самая милая дуэль взглядов в истории: Андраде подарила Намаюнас розу, и соперницы обнялись
Как драться после таких нежностей – непонятно.
Весьма необычной выдалась дуэль взглядов перед боем Роуз Намаюнас и Джессики Андраде.
Бразильская спортсменка внезапно подарила американке литовского происхождения одну розу, после чего спортсменки поклонились друг другу и обнялись.
- Бой Намаюнас и Андраде пройдет 11 мая на UFC 237 в Рио-де-Жанейро.
- У Роуз в профи восемь побед и три поражения, у Андраде – 19 побед и шесть поражений.
- Девушки бьются в наилегчайшем весе – весовой категории до 52 кг.
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