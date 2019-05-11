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Самая милая дуэль взглядов в истории: Андраде подарила Намаюнас розу, и соперницы обнялись

Самая милая дуэль взглядов в истории: Андраде подарила Намаюнас розу, и соперницы обнялись
Eurosport

15 ч. назад

Как драться после таких нежностей – непонятно.

Весьма необычной выдалась дуэль взглядов перед боем Роуз Намаюнас и Джессики Андраде.

Бразильская спортсменка внезапно подарила американке литовского происхождения одну розу, после чего спортсменки поклонились друг другу и обнялись.

  • Бой Намаюнас и Андраде пройдет 11 мая на UFC 237 в Рио-де-Жанейро.
  • У Роуз в профи восемь побед и три поражения, у Андраде – 19 побед и шесть поражений.
  • Девушки бьются в наилегчайшем весе – весовой категории до 52 кг.

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