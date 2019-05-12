Американец Джейк Хэйгер встретится с соотечественником Ти Джеем Джонсом на турнире Bellator 221.

Как сообщает TMZ, Хэйгер известен поклонникам боев прежде всего как рестлер: ранее он выступал в WWE под псевдонимом Джейк Сваггер. В MMA Хэйгер дебютировал в январе нынешнего года, вынудив своего соперника сдаться в первом раунде.

Оппонент Джейка, Ти Джей Джонс, и вовсе является работником мясокомбината. В его активе два поединка в профессиональном MMA (+1, -1). До того, как принять условия боя, Джонс весил почти 150 килограммов.

Ивент Bellator 221 проходит в ночь с 11 на 12 мая в США.

В главном поединке вечера сойдутся американец Майкл Чендлер и бразилец Патрисиу Фрейри.

2 претендента на лучший нокаут года и редчайший удушающий – в Бирмингеме прошел безумный вечер MMA

Качай приложение Eurosport для iOS или Android