Американцы выстроились в большую очередь за автографами Федора Емельяненко
Последнего Императора уважают по всему миру.
Русский боец Федор Емельяненко провел автограф-сессию перед турниром Bellator 221 в Чикаго, который он посетил в качестве гостя.
Местные любители смешанных единоборств обрадовались приезду 42-летнего Емельяненко: американцы выстроились в большую очередь. Видео выложил в инстаграме менеджер спортсмена Джерри Миллен.
- В последнем поединке Емельяненко проиграл Райану Бейдеру.
- Федор еще не объявил, будет ли продолжать спортивную карьеру.
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