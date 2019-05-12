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Американцы выстроились в большую очередь за автографами Федора Емельяненко

Американцы выстроились в большую очередь за автографами Федора Емельяненко
Eurosport

18 ч. назад

Последнего Императора уважают по всему миру.

Русский боец Федор Емельяненко провел автограф-сессию перед турниром Bellator 221 в Чикаго, который он посетил в качестве гостя.

Местные любители смешанных единоборств обрадовались приезду 42-летнего Емельяненко: американцы выстроились в большую очередь. Видео выложил в инстаграме менеджер спортсмена Джерри Миллен.

  • В последнем поединке Емельяненко проиграл Райану Бейдеру.
  • Федор еще не объявил, будет ли продолжать спортивную карьеру.

Федор Емельяненко – о продолжении карьеры: «Сделал операцию. Руки складывать не собираюсь»

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