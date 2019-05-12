Бразильский боец Дуглас Лима отправил в жесткий нокаут британца Майкла Пейджа в рамках турнира Bellator 221.

Бой завершился во втором раунде – Пейдж пропустил удар и упал, а когда попытался встать, Лима добавил справа. Британец получил окончательный нокаут, а судья прикрыл его собой, потому что Лима был неудержим.

Победа принесла 31-летнему Лиме выход в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе.

Пейдж потерпел первое поражение в карьере.

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