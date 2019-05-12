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Менеджер Нурмагомедова: «Бой с Сен-Пьером – мечта Хабиба»
Вернется ли Жорж в UFC ради этого поединка?
Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, с кем бы хотел подраться дагестанский спортсмен.
«Бой с Сен-Пьером – мечта для Хабиба. Для Жоржа бой мечты – против Хабиба. Думаю, если Хабиб побьет следующих двух соперников и попросит бой с Сен-Пьером, Дэйна Уайт не откажет. Главный вопрос – не деньги, а весовая категория», – цитирует Абдель-Азиза Lowkickmma.
- Сен-Пьер занимает второе место в UFC по общему числу побед – 20.
- Жорж объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.
«Я вырос на твоих боях». Хабиб надеялся на бой с кумиром, но Сен-Пьер ушел на пике
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