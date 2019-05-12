Getty Images

Емельяненко-младшего задержали в Москве за распитие алкоголя

Емельяненко-младшего задержали в Москве за распитие алкоголя
Eurosport

11 ч. назадОбновлено 7 ч. назад

Новое дело брата Федора.

Бойца ММА Александра Емельяненко задержали в Москве.

Полицейские обнаружили Александра на Восточной улице Москвы. Он нарушал общественный порядок и распивал спиртные напитки. На него составлен административный протокол, сообщает ТАСС.

  • Емельяненко отменил бой с Энрике 10 мая в Самаре из-за того, что упал с велосипеда.
  • В начале марта суд Кисловодска арестовал Александра на 10 суток за езду пьяным и неповиновение полиции
  • У Емельяненко 28 побед, 7 поражений и одна ничья в профессиональном ММА.

Дацик – о Емельяненко: «Я не соскакиваю с боев из-за того, что поцарапал личико, упав с велосипеда»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте