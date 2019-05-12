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Емельяненко-младшего задержали в Москве за распитие алкоголя
Новое дело брата Федора.
Бойца ММА Александра Емельяненко задержали в Москве.
Полицейские обнаружили Александра на Восточной улице Москвы. Он нарушал общественный порядок и распивал спиртные напитки. На него составлен административный протокол, сообщает ТАСС.
- Емельяненко отменил бой с Энрике 10 мая в Самаре из-за того, что упал с велосипеда.
- В начале марта суд Кисловодска арестовал Александра на 10 суток за езду пьяным и неповиновение полиции
- У Емельяненко 28 побед, 7 поражений и одна ничья в профессиональном ММА.
Дацик – о Емельяненко: «Я не соскакиваю с боев из-за того, что поцарапал личико, упав с велосипеда»
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