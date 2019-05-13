Зубайра Тухугов

Зубайра ТухуговGetty Images

Кто он Хабибу: брат – по крайней мере, оба бойца так называют друг друга.

Достижения в UFC: к 2015 году у Зубайры были сносные достижения в ММА (15-3, 5 нокаутом), но контракт с главным промоушном мира выглядел авансом. Сначала он побеждал новичков и мешков, а потом проиграл первому же серьезному врагу (бразильцу Мойкано). Похоже, Тухугов не тянул растущий уровень UFC, потому выбрал остарин и в 2016-м отъехал от клетки на два года за допинг. После дисквала он должен был драться с другом Конора Артемом Лобовым, но сгорел на эмоциях в бою Хабиба с Макгрегором.

Главный бой в карьере: против Конора Макгрегора после поражения ирландца от Хабиба. Пока Нурмагомедов перепрыгивал через клетку и лез на спарринг-партнера Макгрегора, Тухугов пер на главного ирландца. Их растащили, но Зубайра уверяет, что влепил Ноториусу пощечину. Сразу после драки Дэйна Уайт на эмоциях уволил чеченца, но спустя два месяца спортивная комиссия Невады дала Тухугову всего год отстранения и штраф в 25 тысяч долларов.

Ислам Махачев

Ислам МахачевGetty Images

Кто он Хабибу: брат. Они с детства тренировались у Нурмагомедова-старшего в Дагестане и до сих пор вместе в Штатах.

Достижения в UFC: 7-1, и единственное поражение у Ислама было в 2015-м после нокаута на первой минуте. После победы над Царукяном в Санкт-Петербурге Махачев стал 15-м в рейтинге промоушна в легком весе, но у него еще не было суперсложных противников. Он официально пропускает меньше других в UFC – всего 0,74 удара за минуту, и пока это главная ачивка Ислама. Кроме дружбы и тренировок с Нурмагомедовым, конечно.

Главный бой в карьере: впереди, и, кажется, это будет баттл с Кевином Ли. Махачев ненавидит американца за оскорбления дагестанцев, Хабиб уже подключился к продюсированию их драки. А Ли понимает, что если победит секунданта Нурмагомедова, то получит в соперники и главного аварца в индустрии.

Забит Магомедшарипов

Кто он Хабибу: приятель, тоже аварец, на камеру Нурмагомедов тоже называл его братом. Забит поддержал друга в кампании против концерта Крида и вписался за Зубайру Тухугова, когда того увольняли за пощечину Конору.

Достижения в UFC: главный боец страны после Хабиба. Высокий, сухой файтер с длинными руками и ногами не проиграл ни одного поединка в UFC и забрался на шестое место в полулегком весе. Несмотря на слова Абдулманапа Нурмагомедова, что следующим чемпионом из России станет Махачев или Александр Волков, ясно, что ближе всех к поясу и мировому признанию как раз Магомедшарипов.

Главный бой в карьере: конечно, против Бочняка в апреле 2018-го. Забит все контролировал и в махаче с Мораесом, но с Кайлом не валялся 15 минут в партере, а эффектно обменивался ударами в стойке и победил единогласным решением. «Магомедшарипов – настоящий феномен и будущая суперзвезда», – восхитился в инсте Джо Роган. Именно за искристую драку с Бочняком Дэйна выписал Забиту новый долгосрочный контракт с UFC.

Гаджимурад Антигулов

Кто он Хабибу: приятель, аварец, они читают друг друга в инстаграме – Гаджимурад поздравил звезду с рождением сына, пожелал удачи перед боем с Макгрегором и поддержал Нурмагомедова в войне с Дэйной Уайтом.

Достижения в UFC: 2-2 за 2,5 года в промоушне. Антигулов четенько потратил на две первые победы меньше 3,5 минут, но затем схватил два нокаута. В 2016-м он говорил, что контракт с UFC – последний шанс заявить о себе, но теперь будущее слишком туманно.

Главный бой в карьере: к сожалению, проигранный. На апрельском ивенте в Санкт-Петербурге Антигулов пропустил три нокдауна и проиграл нокаутом за 44 секунды. Еще обиднее, что на битве взглядов дагестанец схватил за шею Михала Олексейчука и так без шансов проиграл второй бой подряд. Он бился с поляком еще до Рамадана, так что никто не понял, как Гаджимурад провалил поединок. Видимо, дальше его ждет долгое восхождение к нормальным соперникам, а файтеру уже 32.

Омари Ахмедов

Кто он Хабибу: приятель, отдыхал вместе с чемпионом в Майами еще в 2016-м.

Вписался за Нурмагомедова, когда на него в инстаграме прыгнул Майк Перри: «Давай подеремся и увидим, кто бьет как девчонка? Все вы много болтаете в интернете и никогда не скажете этого в лицо, потому что вас заставят съесть эти слова».

Достижения в UFC: 6-3 и одна ничья за шесть лет в промоушне. Долголетие – главная победа Ахмедова. Все бои он проводил в андеркарте, прыгал из среднего веса в полусредний и обратно, поэтому до вершин, поясов или топ-15 рейтинга Омари не добирался. Зато попал в видеоигру EA Sports UFC 3.

Главный бой в карьере: наверное, первый в UFC, против Тьяго Перпетуо в 2013-м. Как и прочие дагестанцы в индустрии, Ахмедов переводил поединок в партер, отскакивал от набегающего бразильца и дважды попал ему в челюсть. Нокаут за 3,5 минуты.

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