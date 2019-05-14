Полусредневес UFC Энтони Петтис рассказал, что глава организации Дэйна Уайт предлагал ему поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

«Когда в UFC обсуждали моих потенциальных соперников, всплывали громкие имена. Мне предлагали Конора Макгрегора для боя в августе, но поединок не состоялся. Так что я просто ушел в тень, потусил и потренировался, а затем возник вариант с Нейтом Диасом. Идеально», – приводит слова Петтиса Bloody Elbow.

Бой между Петтисом и Диасом пройдет 17 августа в рамках турнира UFC 241.

Турнир пройдет в Анахайме, США.

В последнем на данный момент поединке Петтис победил американца Стивена Томпсона.

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