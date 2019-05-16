Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возможный бой между Конором Макгрегором и Джастином Гэтжи.

«Конор – это инстаграм-модель, он просто хочет внимания. Он каждый день ходит в зал, и там ему дают распылитель с водой, чтобы он выглядел потным. Но мы-то знаем, что этот парень на самом деле не проводит усердных тренировок. Если ты усердно тренируешься, ты не проигрываешь поединки, а последняя победа Конора датирована каким годом, 1996-м?

Я спарринговался со многими парнями, но, когда тебя бьет Джастин Гэтжи, его удар доходит до твоего сердца, кишечника, задницы. После стычки с ним у тебя все болит. Я спарринговался с ним очень часто, и мне приходилось реально с ним драться, пытаться убить его. Даже в спарринге он заводит тебя в темные места; я знаю, какой менталитет у Гэтжи.

Если Джастин Гэтжи подерется с Конором Макгрегором, это будет все равно что забой свиньи. Конор будет визжать, а после боя очнется весь красно-синий. Его ноги будут цвета радуги, а лицо похоже на арбуз – красный и черный. Этому белому парню придадут цвета. У него будет кровавый загар. Гэтжи сожрет его сердце живьем», – приводит слова Абдель-Азиза MMA Junkie.

Последний на данный момент бой с участием Конора прошел в октябре прошлого года.

Тогда ирландец на турнире UFC 229 уступил Хабибу, проиграв удушающим приемом в четвертом раунде.

Абдель-Азиз является менеджером и Нурмагомедова, и Гэтжи.

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