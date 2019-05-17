Владелец зала American Top Team Дэн Ламберт рассказал об ожиданиях перед боем Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова.

«Это гигантское событие, гигантский бой. Хабиб стал звездой. Он одержал монструозную победу над Конором. Он настоящий зверь. Это бой, где встретится лучший в мире и обладатель временного пояса. Большое событие для нашего зала, где тренируется Дастин, и большое событие для UFC.

Да, Хабиб не проигрывал раундов, не проигрывал отрезков в бою, но если он устанет и будет в таком состоянии работать с Дастином, ему конец. Если усталый Хабиб будет стоять напротив Дастина, как напротив Яквинты в четвертом раунде их боя, Хабиб окажется в большом дерьме», – цитирует Ламберта BJpenn.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Это будет первый поединок дагестанца с октября 2018 года после победы над Конором Макгрегором.

Все друзья Хабиба в UFC из России. Они били Конора, защищали брата и отдыхали в Майами

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