19 мая, 04:30

Ставка: победа Ли за 1,90

Самый главный бой вечера станет мощным испытанием для Кевина. Мало того, что ему попался бывший чемпион UFC в легком весе, так еще и этот выход в октагон окажется первым в новой весовой категории.

Только за Ли говорит сразу два фактора. Во-первых, Дос Аньосу уже 34 года и последние два боя он безальтернативно слил соперникам. Несмотря на неопытность Кевина в новом весе, бразилец явно уступит в реакции и скорости. Во-вторых, Ли превосходит Рафаэля и по количеству тейкдаунов за 15 минут (3,10 против 1,96), и по нанесению акцентированных ударов за минуту (4,06 против 3,62).

Рафаэль Дос Аньос против Кевина ЛиGetty Images

Чтобы навариться сильнее, можно подкрепить ставку тоталом больше 4,5 раундов за 1,65. Главный бой вечера редко заканчивается досрочно, а последние файтинги бойцы завершали решением судей.

Тыкай, если уверен в прогнозе.

19 мая, 03:00

Ставка: тотал меньше 1,5 раундов за 2,05

Оливейра уже дважды клал Ленца на мат. Однажды результат не засчитали из-за запрещенного удара коленом, а второй раз бразилец по правилам удушил соперника гильотиной.

Чарльз Оливейра против Ника ЛенцаGetty Images

У Ника нет ни единого шанса на UFC Fight Night 152, но для авантюристов есть коэффициент жирнее. Оливейра проведет болевой прием до отметки 2:30 на часах, ведь он превосходит соперника не только в антропометрии, но и по попыткам удачных самбишенов и защите от тейкдаунов.

На прошлом ивенте Чарльз расколол гильотиной Дэвида Теймура, с которым в предыдущем году за 5 раундов не справился Ник. Плюс на две последние победы бразильцу хватило всего два раунда.

Уверен в победе Оливейры? Тебе сюда.

19 мая, 03:00

Ставка: победа Тризано за 1,95

Непобедимый Майкл только начал карьеру в UFC, но у него есть серьезное противоядие от Доусона. Тризано гениально обороняется против тейкдаунов (87%) и круче соперника в стойке. Грант наносит примерно то же число акцентированных ударов, что и Одинокий Волк, но плохо уклоняется от ответных панчей.

Поэтому встретятся два примерно одинаковых бойца, один из которых берет опытом, а другой – набитой статой в предыдущих боях. Мы увидим длительный бой с кучей заблокированных сабмишенов и продолжением серии от Тризано.

Кликай, если хочешь заработать на победе Майкла.

19 мая, 00:00

Ставка: тотал меньше 1,5 раунда за 1,87

Дави Рамос против Остина ХаббардаGetty Images

Чтобы разогреться перед самыми горячими боями основного карда, можно зарядиться ставкой на проигрыш темной лошадки Хаббарда в первых раундах. Остин славится успешными ударами в стойке, но кроме этого о нем мало что известно.

Если Рамос переведет бой в партер, то соперника ждет поражение. Семь побед Дави одержал сабмишенами, поэтому многое зависит от успеха в защите от тейкдаунов.

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