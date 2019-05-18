Атлетическая комиссия Невады на следующей неделе повторно рассмотрит дела об отстранении команды Хабиба Нурмагомедова – Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.

«Это интересно. На следующей неделе в Атлетической комиссии Невады пройдет ежемесячное совещание. Будут рассмотрены ходатайства о повторном рассмотрении дел Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова за драку на UFC 229. Первоначально их отстранили до октября 2019 года – напоминаю, Хабиб сказал, что не будет бороться, пока их срок не закончится», – написал журналист ESPN Бретт Окамото.

За драку после боя Нурмагомедова с Конором Макгрегором русский боец получил 9-месячное отстранение.

На 7 сентября 2019 года запланирован бой Хабиба против Дастина Порье.

Владелец зала, где тренируется Порье: «Если Хабиб устанет в бою против Дастина – ему конец»

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