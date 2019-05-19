Бразильский боец Рафаэль Дос Аньос выиграл поединок у американца Кевина Ли в рамках турнира UFC Fight Night 152, который проходил в Рочестере (США).

Сперва инициативой владел Ли, но в третьем раунде Дос Аньосу удались точные попадания из стойки и тейкдаун. В следующем раунде он успешно завершил тейкдаун удушающим приемом, и американцу пришлось сдаться.

32-летний Дос Аньос прервал серию из двух поражений подряд, победа стала для него 29-й.

У 26-летнего Ли – пятое поражение в карьере.

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