«Настоящий русский». Конор выложил фото с Овечкиным
Мощный дуэт.
Боец смешанного стиля Конор Макгрегор опубликовал фото с российским хоккеистом Александром Овечкиным.
«Настоящий русский. Рукописи не горят», – написал Макгрегор под снимком.
- «Рукописи не горят» – цитата из романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита».
- В настоящий момент Овечкин в составе сборной России выступает на чемпионате мира. Команда Ильи Воробьева выиграла 6 стартовых матчей на турнире, Овечкин забросил одну шайбу.
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