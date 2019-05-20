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«Настоящий русский». Конор выложил фото с Овечкиным

«Настоящий русский». Конор выложил фото с Овечкиным
Eurosport

1 час назад

Мощный дуэт.

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор опубликовал фото с российским хоккеистом Александром Овечкиным.

«Настоящий русский. Рукописи не горят», – написал Макгрегор под снимком.

  • «Рукописи не горят» – цитата из романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита».
  • В настоящий момент Овечкин в составе сборной России выступает на чемпионате мира. Команда Ильи Воробьева выиграла 6 стартовых матчей на турнире, Овечкин забросил одну шайбу.

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