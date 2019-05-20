Британка Терри Мюррей, которая утверждает, что родила ребенка от Конора Макгрегора, подшутила над ирландским спортсменом из-за его поражения в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

Мюррей выложила в сториз видео, как ее дочь Клода учится ходить. «Боже мой, она прямо как ее отец – не может удержаться на ногах», – написала Терри, вспомнив, как Конор в четвертом раунде поединка с Хабибом сел на настил и в итоге проиграл удушающим приемом.

Бой между Хабибом и Конором прошел в рамках ивента UFC 229 в октябре прошлого года.

Следующий соперник Макгрегора в UFC по-прежнему неизвестен.

Британка, возможно, родила от Конора. Она постит фото с дочкой, но раньше было покруче

Качай приложение Eurosport для iOS или Android