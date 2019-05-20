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Емельяненко-младший согласился на бой с Харитоновым
Сергей пока не соглашался на эту авантюру.
Боец MMA Александр Емельяненко дал предварительное согласие на поединок против Сергея Харитонова. Об этом объявил президент промоушна Fight Nights Global Камил Гаджиев.
«Мы встретились с Александром, пообщались и обсудили совместные перспективы – в основном в контексте возможного боя с Сергеем Харитоновым. Александр готов, а ответ Сергея мне пока непонятен. Вроде бы он хочет, но есть много «но». Другой соперник для Емельяненко? Пока речь идет о бое с Сергеем, это основная повестка дня. Не хочу от нее отвлекаться. Для зрителей самые интересные поединки, когда в клетку выходят два антагониста, два спортсмена, у которых есть история.
Я не говорю слово «конфликт», хотя между строк и это слово надо тоже читать. Но в целом всегда в основе зрительского интереса лежит элемент какой-то драмы. Между ними он, безусловно, есть. Дело только за Серегой. Если он захочет подраться, то зрители увидят классное зрелище», – цитирует Гаджиева «Р-Спорт».
Если 38-летний Харитонов согласится, то бой состоится 4 октября 2019 года в Москве.
- Статистика 37-летнего Емельяненко в MMA – 28 побед, семь поражений и одна ничья.
- У Харитонова – 28 побед и шесть поражений.
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