Боец MMA Александр Емельяненко дал предварительное согласие на поединок против Сергея Харитонова. Об этом объявил президент промоушна Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Мы встретились с Александром, пообщались и обсудили совместные перспективы – в основном в контексте возможного боя с Сергеем Харитоновым. Александр готов, а ответ Сергея мне пока непонятен. Вроде бы он хочет, но есть много «но». Другой соперник для Емельяненко? Пока речь идет о бое с Сергеем, это основная повестка дня. Не хочу от нее отвлекаться. Для зрителей самые интересные поединки, когда в клетку выходят два антагониста, два спортсмена, у которых есть история.

Я не говорю слово «конфликт», хотя между строк и это слово надо тоже читать. Но в целом всегда в основе зрительского интереса лежит элемент какой-то драмы. Между ними он, безусловно, есть. Дело только за Серегой. Если он захочет подраться, то зрители увидят классное зрелище», – цитирует Гаджиева «Р-Спорт».

Если 38-летний Харитонов согласится, то бой состоится 4 октября 2019 года в Москве.

Статистика 37-летнего Емельяненко в MMA – 28 побед, семь поражений и одна ничья.

У Харитонова – 28 побед и шесть поражений.

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