Квизы

Хабиб Нурмагомедов – Лионель Месси и Криштиану Роналду от мира UFC. Про него и его бои говорят, возможно, даже больше, чем про футбольных гениев, поэтому выяснить, кому принадлежат слова про уже легенду смешанных единоборств будет очень сложно. Но ты все равно попробуй.

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