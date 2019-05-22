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Макгрегор: «Команда Хабиба – крысы. Я уверен, мы еще подеремся»
Ирландец не сомневается в реванше.
Ирландский боец Конор Макгрегор ждет реванша с Хабибом Нурмагомедовым.
«Это уже случилось – наш бой состоялся. Хабиб перепрыгнул через ограду, полез в толпу и спровоцировал драку. Но как только он это сделал, то сразу спрятался. Я бы даже сказал, что струсил, вся его команда – маленькие крысы. Но он выиграл бой, мое уважение и поздравления ему. Посмотрим, что случится в следующий раз. Я уверен, что мы еще подеремся», – цитирует Конора bjpenn.com.
- Бой между Хабибом и Конором прошел в рамках ивента UFC 229 в октябре 2018 года.
- Ближайший соперник Конора неизвестен, Хабиб в сентябре сразится с Дастином Порье.
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