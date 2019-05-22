«Его ненавидит даже собственная мать». Лобов ответил на плевок Малиньяджи
Эти парни любят друг друга.
Боец Артем Лобов, выступающий в промоушне кулачных боев Bare Knuckle FC, прокомментировал поведение на пресс-конференции соперника Пола Малиньяджи, который ударил Лобова микрофоном, а также плюнул ему в лицо.
«Этот парень – лузер! Малиньяджи плюет на работу других людей, он плюнул на граффити-портрет Макгрегора. А кто-то трудился над этим портретом! И как сейчас он себя ведет? Это не соответствует поведению человека. Он не проявляет никакого уважения, ничего! Поэтому не могу дождаться, пока не вырублю его. Уверен, что все в мире надеются, что я его уничтожу.
Что он этим хочет сделать? Я не знаю. Он просто грязный ублюдок, такое у него поведение. Уверен, его собственная мать ненавидит его», – цитирует Лобова MMA Junkie.
- Поединок Артема Лобова и Пола Малиньяджи пройдет 22 июня в Тампе на турнире BKFC 6.
- В первом бою промоушна русско-ирландский боец победил Джейсона Найта.
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