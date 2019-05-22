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Емельяненко – о Харитонове: «Я же говорил, что он дырявый»

Емельяненко – о Харитонове: «Я же говорил, что он дырявый»
Eurosport

1 час назадОбновлено 24 мин. назад

Соперники начали обмен любезностями.

Боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на обращение Сергея Харитонова в инстаграме, где тот заявил, что успеет родить, пока менеджер найдет ему соперника.

«Посмотрел тут видео, где Харитон рожать собрался. Сам сказал. Я же говорил, что он дырявый. Видимо, ему кто-то присунул. Всем хорошего дня», – сказал Емельяненко в своем аккаунте в инстаграме.

  • Ранее Емельяненко согласился на бой с Сергеем.
  • Если 38-летний Харитонов согласится, то бой состоится 4 октября 2019 года в Москве.

Емельяненко-младший согласился на бой с Харитоновым

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