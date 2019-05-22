Дагестанский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как он тренируется в Рамадан.

«Стараемся работать осторожно, так как целый день не пьем и не едим. Организм обезвоживается. Основной акцент делаем на грэпплинге, растяжке, качаемся. Стараемся, чтобы было меньше спаррингов», – рассказал Хабиб.

Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста. В течение Рамадана правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Рамадан-2019 начался 5 мая, а завершится 3 июня.

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