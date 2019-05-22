Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал, что американский боксер Флойд Мэйуэзер нарушил данное ему обещание.

«Изначально он обещал, что сперва я подерусь на его условиях, а затем он подерется на моих условиях. С тех пор я ничего от него не слышал. Посмотрим, что произойдет. Я бы хотел еще раз выйти [с Флойдом] на ринг.

Знаю, что он будет драться по правилам MMA. Но я бы с удовольствием снова подрался с ним по правилам бокса. Думаю, я бы выиграл. Если отбросить ложную скромность, я знаю, что выиграю», – рассказал Конор в интервью известному бизнес-коучу Тони Роббинсу.

Поединок между Мэйуэзером и Макгрегором состоялся в августе 2017 года.

Флойд одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Мэйуэзер пришел на матч НБА в золотых цепях общим весом 11 кг

Конор Макгрегор: «С Флойдом Мэйуэзером был великолепный бой. Реванш – отличная идея»

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