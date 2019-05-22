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Конор: «Флойд обещал, что мы подеремся на его условиях, потом – на моих. С тех пор он притих»
Впрочем, ирландец согласен на повторный поединок даже по правилам бокса – лишь бы взять у Мэйуэзера реванш.
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал, что американский боксер Флойд Мэйуэзер нарушил данное ему обещание.
«Изначально он обещал, что сперва я подерусь на его условиях, а затем он подерется на моих условиях. С тех пор я ничего от него не слышал. Посмотрим, что произойдет. Я бы хотел еще раз выйти [с Флойдом] на ринг.
Знаю, что он будет драться по правилам MMA. Но я бы с удовольствием снова подрался с ним по правилам бокса. Думаю, я бы выиграл. Если отбросить ложную скромность, я знаю, что выиграю», – рассказал Конор в интервью известному бизнес-коучу Тони Роббинсу.
- Поединок между Мэйуэзером и Макгрегором состоялся в августе 2017 года.
- Флойд одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.
Мэйуэзер пришел на матч НБА в золотых цепях общим весом 11 кг
Конор Макгрегор: «С Флойдом Мэйуэзером был великолепный бой. Реванш – отличная идея»