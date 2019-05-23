Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) на 35 дней сократила дисквалификацию российских бойцов Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, забаненных по итогам поединка между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

«Официально. Атлетическая комиссия штата Невада вынесла вердикт по делу Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова. Комиссия сократила отстранение бойцов на 35 дней, таким образом, Зубайра и Абубакар могут драться на UFC 242 в Абу-Даби», – сообщил Хабиб на своей страничке в инстаграме.

6 октября прошлого года Нурмагомедов в рамках турнира UFC 229 в США победил Макгрегора и защитил титул чемпиона организации в легком весе.

Сразу после окончания боя российский боец вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка.

По итогам рассмотрения инцидента NSAC дисквалифицировала Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов. Двух других участников потасовки – Абубакара Нурмагомедова и Зубайру Тухугова – NSAC дисквалифицировала на один год и оштрафовала на 25 тысяч долларов каждого.

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