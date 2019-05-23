Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал, почему точно возьмет реванш в бою с Флойдом Мэйуэзером.

«Я знаю, что выиграю реванш. Никакой лишней скромности. Я надирал ему зад в первых раундах. Я помню, как после первого раунда вернулся в угол и сказал тренерам: «Как же это легко!» Он никогда не сталкивался с подобным. Его били три первых раунда.

Почему я проиграл? Оказался не готов к его способности обходить защиту. Я не тренировал и не готовил защиту для чистого боксерского поединка. Он измотал меня, обошел защиту и финишировал», – сказал Конор в подкасте Тони Роббинса.

Поединок между Мэйуэзером и Макгрегором состоялся в августе 2017 года.

Флойд одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Конор: «Флойд обещал, что мы подеремся на его условиях, потом – на моих. С тех пор он притих»

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