Журналист ESPN Бретт Окамото рассказал о разговоре с менеджером Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизом, который не исключил боя дагестанца с Жоржем Сен-Пьером.

«Я интересовался у Али, насколько близок Хабиб к бою с Порье в Абу-Даби. Он ответил: «Близок. Скоро будут и другие хорошие новости. Если все пойдет по плану, Хабиб проведет бой с Сен-Пьером до конца года», – написал Окамото в твиттере.

Хабиб в сентябре сразится в Абу-Даби с Дастином Порье.

Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.

«Я вырос на твоих боях». Хабиб надеялся на бой с кумиром, но Жорж Сен-Пьер ушел на пике

Качай приложение Eurosport для iOS или Android