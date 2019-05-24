Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье не сомневается в победе над Хабибом Нурмагомедовым.

«У меня черный пояс по джиу-джитсу. Вы не представляете, как долго я ему обучался. Хабиб должен считаться с моими умениями.

Моя цель – заставить его ошибаться. Ему нельзя уставать, иначе он поплатится за это. Я буду опасен и в начале, и в конце боя. Я сделаю все возможное, чтобы победить. Несмотря ни на какие прогнозы, я выиграю этот бой. Так было всегда», – сказал Порье в эфире Below The Belt.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Это будет первый поединок дагестанца с октября 2018 года, после победы над Конором Макгрегором.

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