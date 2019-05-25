«Всегда буду доводить спарринги до предела». Конор выложил фото с забинтованной рукой
Макгрегор пообещал, что его ничего не остановит.
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор получил травму руки на тренировке.
30-летний Конор выложил фото с забинтованной рукой и подписал: «Я всегда буду доводить до предела интенсивные тренировки и спарринг-сессии. Я иду вперед, и меня ничто не остановит!»
- В последнем поединке в октябре 2018 года Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову.
- Следующий соперник Конора пока неизвестен.
- В марте 2019 года ирландец объявил о завершении карьеры в MMA, но через несколько недель передумал.
Конор: «Знаю, что выиграю реванш у Флойда. Я уже надирал ему зад в первых раундах»
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