Getty Images
Фергюсон – Абдель-Азизу: «У тебя нет гордости и смелости, как и у твоего бумажного чемпиона Хабиба»
Это уже какое-то новое определение.
Американский боец UFC Тони Фергюсон выступил с ответной критикой Али Абдель-Азиза – менеджера Хабиба Нурмагомедова.
«Никакой клоунады, фальшивка. Али, тебе лучше перестать произносить мое имя, пока я не вытер мат твоей задницей. Без своих парней ты дерьмо. У тебя нет ни гордости, ни смелости – как у твоего бумажного чемпиона Хабиба Нурмагомедова. Скоро увидимся», – написал 35-летний Фергюсон.
Ранее Тони объявил о поединке с Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 238, и Абдель-Азиз назвал бойца клоуном.
- Статистика Фергюсона в MMA – 24 победы и 3 поражения.
- Тони вызывал Хабиба на бой, но тот подерется с Дастином Порье.
Макгрегор: «Команда Хабиба – крысы. Я уверен, мы еще подеремся»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте