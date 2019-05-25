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Фергюсон – Абдель-Азизу: «У тебя нет гордости и смелости, как и у твоего бумажного чемпиона Хабиба»

Фергюсон – Абдель-Азизу: «У тебя нет гордости и смелости, как и у твоего бумажного чемпиона Хабиба»
Eurosport

58 мин. назад

Это уже какое-то новое определение.

Американский боец UFC Тони Фергюсон выступил с ответной критикой Али Абдель-Азиза – менеджера Хабиба Нурмагомедова.

«Никакой клоунады, фальшивка. Али, тебе лучше перестать произносить мое имя, пока я не вытер мат твоей задницей. Без своих парней ты дерьмо. У тебя нет ни гордости, ни смелости – как у твоего бумажного чемпиона Хабиба Нурмагомедова. Скоро увидимся», – написал 35-летний Фергюсон.

Ранее Тони объявил о поединке с Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 238, и Абдель-Азиз назвал бойца клоуном.

  • Статистика Фергюсона в MMA – 24 победы и 3 поражения.
  • Тони вызывал Хабиба на бой, но тот подерется с Дастином Порье.

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