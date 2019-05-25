Twitter

Дагестанский боец отправил соперника в нокаут за 10 секунд. Это новый рекорд PFL

Дагестанский боец отправил соперника в нокаут за 10 секунд. Это новый рекорд PFL
Eurosport

1 час назад

Кстати, это один из друзей Хабиба.

Дагестанский боец-полулегковес Мовлид Хайбулаев установил рекорд промоушена PFL, став автором самого быстрого нокаута.

На турнире PFL 13 28-летний Хайбулаев вышел против американца Дэймона Джексона и закончил бой на десятой секунде, выполнив удар коленом в прыжке. Добивания не потребовалось – судья зафиксировал победу.

  • Предыдущий рекорд принадлежал Рэю Куперу и составлял 18 секунд.
  • Хайбулаев – друг Нурмагомедова: Хабиб хотел бы видеть его в UFC.

Все друзья Хабиба в UFC из России. Они били Конора, защищали брата и отдыхали в Майами

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте