Дагестанский боец отправил соперника в нокаут за 10 секунд. Это новый рекорд PFL
Кстати, это один из друзей Хабиба.
Дагестанский боец-полулегковес Мовлид Хайбулаев установил рекорд промоушена PFL, став автором самого быстрого нокаута.
На турнире PFL 13 28-летний Хайбулаев вышел против американца Дэймона Джексона и закончил бой на десятой секунде, выполнив удар коленом в прыжке. Добивания не потребовалось – судья зафиксировал победу.
- Предыдущий рекорд принадлежал Рэю Куперу и составлял 18 секунд.
- Хайбулаев – друг Нурмагомедова: Хабиб хотел бы видеть его в UFC.
Все друзья Хабиба в UFC из России. Они били Конора, защищали брата и отдыхали в Майами
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