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Боец UFC объявлен в розыск. Он избил жену и оставил на дороге 5-месячного сына
Этого должно хватить для серьезного наказания.
Бразильский боец UFC Алекс Оливейра объявлен в розыск за избиение бывшей жены и жестокое обращение с их общим ребенком.
«В субботу Оливейра приехал к бывшей жене и захотел увидеть ребенка. Он хотел покатать пятимесячного мальчика на мотоцикле, но встретил категорический отказ его матери. Тогда Оливейра стал таскать ее за волосы, вырывать их и избивать женщину. Потом он разбил стекло и выломал входную дверь.
Мужчина схватил ребенка и завел скоростной мотоцикл. Проехав несколько километров, он оставил пятимесячного сына на дороге. Сейчас бойца разыскивает полиция, о его местонахождении ничего не известно», – утверждает издание Globo.
- Статистика 31-летнего Оливейры в UFC – 17 побед, 7 поражений и одна ничья.
- Два его боя были признаны несостоявшимися.
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