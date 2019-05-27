«Он попробует справиться с величайшим испытанием». Хабиб провел спарринг с отцом
Труднее, чем против Конора!
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел спарринг со своим отцом Абдулманапом.
Видео выложил тренер 30-летнего Хабиба Хавьер Мендес. «Он попробует справиться с величайшим испытанием – его отцом. Отец знает лучше всех», – написал Мендес.
- 7 сентября Нурмагомедов проведет бой против Дастина Порье в Абу-Даби (ОАЭ).
- Последний бой Хабиб провел в октябре 2018 года – он победил ирландца Конора Макгрегора.
- Затем боец был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за драку после поединка.
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