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Чемпионка UFC Андраде выложила фото, где прикрыла наготу поясом
Красота, да и только.
Чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде опубликовала фотографию с поясом, при этом девушка позировала для снимка в абсолютно голом виде.
Фотографию можно оценить в инстаграме бразильянки. Кликайте по ссылке и любуйтесь первобытной красотой.
- Андраде завоевала титул в поединке с американкой Роуз Намаюнас на турнире UFC 237.
- Джессика выиграла у Роуз техническим нокаутом во втором раунде.
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