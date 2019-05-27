Getty Images

Чемпионка UFC Андраде выложила фото, где прикрыла наготу поясом

Чемпионка UFC Андраде выложила фото, где прикрыла наготу поясом
Eurosport

1 час назадОбновлено 53 мин. назад

Красота, да и только.

Чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде опубликовала фотографию с поясом, при этом девушка позировала для снимка в абсолютно голом виде.

Фотографию можно оценить в инстаграме бразильянки. Кликайте по ссылке и любуйтесь первобытной красотой.

  • Андраде завоевала титул в поединке с американкой Роуз Намаюнас на турнире UFC 237.
  • Джессика выиграла у Роуз техническим нокаутом во втором раунде.

Боец UFC объявлен в розыск. Он избил жену и оставил на дороге 5-месячного сына

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте