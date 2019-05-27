Чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде опубликовала фотографию с поясом, при этом девушка позировала для снимка в абсолютно голом виде.

Фотографию можно оценить в инстаграме бразильянки. Кликайте по ссылке и любуйтесь первобытной красотой.

Андраде завоевала титул в поединке с американкой Роуз Намаюнас на турнире UFC 237.

Джессика выиграла у Роуз техническим нокаутом во втором раунде.

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