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Боец UFC отправил свою девушку в нокдаун, но она не обиделась. Леди любит теннис и розовые волосы
Она прекрасна и невозмутима.
Даниэль Никерсон – девушка бойца Майка Перри, выступающего в средней весовой категории. Однажды они надели боксерские перчатки и провели спарринг – Даниэль продержалась до нокдауна несколько минут.
Поражение от собственного парня не сделало ее менее прекрасной. Даниэль постит фото из тренажерного зала и с прогулок у воды. А еще она любит играть в теннис. И, конечно же, обожает Майка Перри.
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