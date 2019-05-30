Даниэль Никерсон – девушка бойца Майка Перри, выступающего в средней весовой категории. Однажды они надели боксерские перчатки и провели спарринг – Даниэль продержалась до нокдауна несколько минут.

Поражение от собственного парня не сделало ее менее прекрасной. Даниэль постит фото из тренажерного зала и с прогулок у воды. А еще она любит играть в теннис. И, конечно же, обожает Майка Перри.

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