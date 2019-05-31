Чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде подверглась вооруженному нападению.

По информации MMA Fighting, происшествие произошло в городе Нитерой (штат Рио-де-Жанейро, Бразилия). 27-летняя Андраде ехала на автомобиле с женой, и машину остановили вооруженные люди. Бандиты отняли у девушек мобильные телефоны и заставили покинуть авто, а затем скрылись с места преступления на угнанной машине. Обе не пострадали, но сильно испугались.

Андраде завоевала титул в поединке с американкой Роуз Намаюнас на турнире UFC 237.

Джессика победила техническим нокаутом во втором раунде.

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