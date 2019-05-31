Экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи не считает плохим поступком плевок в своего будущего соперника Артема Лобова во время пресс-конференции.

«Я не жалею, что плюнул в него. Но жалею, что не сделал ничего больше. Будь в зале мать Лобова, я плюнул бы и ей в лицо. А начал все Лобов – это он и его команда давно переступили черту. Согласен, что он провел крутой поединок с Найтом, но он все равно отвратительный боец. Я докажу это в следующем месяце и выбью из него всю дурь», – заявил 38-летний американец в интервью YouTube-каналу