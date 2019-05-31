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Малиньяджи: «Будь в зале мать Лобова, я плюнул бы и ей в лицо»
На фоне таких речей Конор и Хабиб отдыхают в сторонке.
Экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи не считает плохим поступком плевок в своего будущего соперника Артема Лобова во время пресс-конференции.
«Я не жалею, что плюнул в него. Но жалею, что не сделал ничего больше. Будь в зале мать Лобова, я плюнул бы и ей в лицо. А начал все Лобов – это он и его команда давно переступили черту. Согласен, что он провел крутой поединок с Найтом, но он все равно отвратительный боец. Я докажу это в следующем месяце и выбью из него всю дурь», – заявил 38-летний американец в интервью YouTube-каналу .
- Поединок Артема Лобова и Пола Малиньяджи в промоушне кулачных боев Bare Knuckle FC пройдет 22 июня в Тампе.
- В первом бою промоушна русско-ирландский боец победил Джейсона Найта.
«Его ненавидит даже собственная мать». Лобов ответил на плевок Малиньяджи
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