Спортсмен из силовых видов спорта Михаил Кокляев ответил на троллинг бойца MMA Александра Емельяненко, с которым они могут провести поединок.

«Жирный и толстый Миша! Миша – булка с маслом! Приведи себя в порядок, а то, когда падать будешь, ринг сломаешь!» – написал 37-летний Емельяненко под одним из его постов.

«Я буду падать вместе с тобой, и, как говорил Кот Матроскин, «неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получается». Дядя Федор Емельяненко бы оценил», – иронично ответил Кокляев.

Ранее Емельяненко вызвал Кокляева на бой.

Также в списке предполагаемых соперников Александра фигурирует Сергей Харитонов.

Емельяненко – о Харитонове: «Я же говорил, что он дырявый»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android