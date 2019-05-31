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«Приведи себя в порядок, а то при падении ринг сломаешь». Трешток Емельяненко и Кокляева в соцсетях
Это уже высокое искусство.
Спортсмен из силовых видов спорта Михаил Кокляев ответил на троллинг бойца MMA Александра Емельяненко, с которым они могут провести поединок.
«Жирный и толстый Миша! Миша – булка с маслом! Приведи себя в порядок, а то, когда падать будешь, ринг сломаешь!» – написал 37-летний Емельяненко под одним из его постов.
«Я буду падать вместе с тобой, и, как говорил Кот Матроскин, «неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получается». Дядя Федор Емельяненко бы оценил», – иронично ответил Кокляев.
- Ранее Емельяненко вызвал Кокляева на бой.
- Также в списке предполагаемых соперников Александра фигурирует Сергей Харитонов.
Емельяненко – о Харитонове: «Я же говорил, что он дырявый»