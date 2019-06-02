Ирландский боец UFC Конор Макгрегор прокомментировал боксерский поединок между Энди Руисом и Энтони Джошуа, а затем бросил очередной вызов Флойду Мэйуэзеру.

«Великолепный бокс. А я собираюсь насладиться еще одним поединком. Я вызываю Мэйуэзера на бой-реванш и снова буду с поддержкой своего старого клуба. Увидимся с тобой, друг!» – написал 30-летний Конор.

Поединок между Макгрегором и Мэйуэзером по правилам бокса состоялся в августе 2017 года. Победу праздновал Флойд.

Последний бой в UFC Конор проиграл Хабибу Нурмагомедову.

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