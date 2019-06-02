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Отец Хабиба: «В разработке три варианта на 7 сентября: реванш с Конором, Фергюсон и Порье»
Ну что, какой из соперников дагестанца вам больше нравится?
Отец дагестанского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, рассказал, с кем его сын подерется 7 сентября в Абу-Даби.
«В разработке трое соперников. Это Фергюсон, реванш с Конором и Дастин Порье. 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из них. Но для меня было бы логичным провести бой с Дастином Порье. А Макгрегор пусть хотя бы с кем-нибудь подерется», – приводит слова Нурмагомедова–старшего ТАСС.
- Первый поединок между Конором и Хабибом прошел в октябре 2018 года.
- Победу болевым приемом в четвертом раунде одержал Нурмагомедов.
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